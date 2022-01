Russia: vietata la pesca commerciale di cetacei e foche

di Manuela 11 Gennaio 2022

Buone notizie dalla Russia: è stata promulgata una legge che vieta la pesca commerciale di cetacei e foche. Tutto a causa dei fatti del 2019 di Primorye Srednaya Bay, “la prigione delle balene”: un centinaio di beluga o orche vennero catturate per poi essere vendute illegalmente negli acquari cinesi.

Un centinaio di cetacei venivano detenuti illegalmente nella zona di Vladivostock. Diversi ambientalisti denunciarono il fatto, suscitando anche un certo clamore mediatico. Successivamente le autorità russe riuscirono a liberare 87 balene, 11 orche e 5 cuccioli di tricheco.

Onde evitare, poi, che venissero comunque venduti anche dopo aver fatto riguadagnare loro la libertà, ecco che le autorità tennero monitorato anche internet.

In questo modo è stato possibile scovare e bloccare più di 100 siti utilizzati per commercializzare balene e delfini. Si arriva così al 30 dicembre 2021, quando la “prigione” è stata demolita, incluse le piattaforme galleggianti della baia.

Da lì il governo russo ha deciso di creare una legge ad hoc. La nuova norma vieta la pesca commerciale dei cetacei e delle foche, introducendo anche maggiori paletti per i limiti di cattura dei mammiferi marini nelle acque russe.

Tuttavia delfini e balene possono essere ancora catturati per scopi didattici o scientifici. A causa di ciò, alla Duma di Stato è stato presentato un disegno di legge che vuole limitare la cattura degli animali per tali scopi (anche se non vieta di prelevare quelli nati in cattività).

Gli scienziati si sono dichiarati d’accordo con questa decisione: grazie alle moderne tecnologie, infatti, anche durante la maggior parte delle ricerche è possibile non interagire fisicamente con gli animali.

Purtroppo, sempre a proposito di balene, ricordiamo che nel 2021 in Norvegia è stato record di balene uccise: ben 575.