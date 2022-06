Ryanair, niente cibo e acqua per l’equipaggio: scatta lo sciopero

Niente acqua e pasti durante il volo per l'equipaggio di Ryanair: mercoledì 8 giugno scatta lo sciopero di piloti e assistenti di volo.

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

“Volo low cost” ha una nuova, preoccupante definizione a quanto pare – per mantenere i costi bassi si va a rosicchiare l’acqua e e il cibo dello stesso equipaggio. Stando alle più recenti rivendicazioni degli assistenti di volo e degli stessi piloti, è quanto sta accadendo all’interno di Ryanair: da qualche tempo, infatti, la compagnia irlandese non fornisce più al proprio personale l’acqua e i pasti per affrontare i viaggi.

Inutile dire che né piloti né tantomeno gli assistenti di volo l’hanno presa bene, e hanno pertanto deciso di organizzare uno sciopero per protestare contro le attuali condizioni lavorative. La manifestazione è prevista per la giornata di domani, mercoledì 8 giugno, e di fatto coinvolge anche gli addetti di Malta Air e di CrewLink, società nell’orbita di Ryanair, di EasyJet e Volotea. Il personale incrocerà le braccia dalle dieci del mattino fino alle due del pomeriggio, e di fatto sarà il primo di una serie di blocchi per il periodo estivo annunciati dai sindacati di categoria Filt Cgil e UilTrasporti.