Ryanair, steward beve vino e Jack Daniel’s a bordo: ora rischia la prigione

di Manuela 7 Luglio 2022

Ryanair non si fa scrupoli a lasciare a terra i poveri viaggiatori che si vedono voli cancellati all’improvviso, a costringerli a corse mozzafiato da un capo all’altro dell’aeroporto perché si degna di dire quale sia il gate gli ultimi 5 secondi (che manco Marcell Jacobs riuscirebbe ad arrivarci in tempo) o a permettere bagagli a bordo delle dimensioni adatte a un Puffo, ma guai, guai se un dipendente beve a bordo. Uno steward di Ryanir, infatti, si è messo a bere vino e Jack Daniel’s a bordo, solo che è stato beccato dalle telecamere. Ebbene: ora rischia la prigione.

L’assistente di volo in questione si trovava in servizio quando le videocamere a bordo lo hanno colto in flagranza di reato mentre beveva da una piccola bottiglia di vino e si concedeva un bicchierino di Jack Daniel’s dal carrello delle bevande, il tutto mentre l’aero era in volo.

Lo steward si chiama Sam Thompson, è dell’Hertfordshire e queste sue bevute in servizio non sono passate inosservate. Infatti quando il volo incriminato è atterrato all’aeroporto di Stansted, ecco che lo steward è stato sottoposto al test dell’etilometro dalla polizia. Essendo ovviamente positivo all’alcol-test, è stato subito arrestato.

Tutto questo accadeva il 18 maggio. Adesso, lunedì scorso, il 26enne è stato ascoltato dalla corte dei magistrati di Chelmsford e ha ammesso di aver bevuto alcolici durante il volo. E adesso rischia il carcere.

Secondo quanto riferito, lo steward di Ryanair superava di quattro volte il limite di alcolici ammesso per il personale di bordo durante il volo. La lettura iniziale dell’etilometro era di 50 mcg per 100 ml di respiro, mentre alla stazione di polizia la lettura era di 39 mcg. Solo che il limite legale per gli assistenti di volo è i 9 mcd per 100 ml di respiro, quindi molto di meno rispetto ai limiti concessi alla guida che sono di 35 mcg.

Il pubblico ministero Nihma Khan, poi, ha spiegato che ci sarebbe anche un testimone che avrebbe visto Thompson tirare fuori una bottiglietta di vino dalla tasca.

Ecco qui una foto dove lo steward viene immortalato mentre si disseta direttamente dalla bottiglia: