Rye River ha fatto il suo ingresso in Italia con il Beer & Food Attraction 2023

Rye River entra in Italia con il Beer & Food Attraction 2023, in uno stand di Warsteiner gremito da pubblico eterogeneo, tra eventi dedicati, balli e canti irlandesi e IPA eterogenee.

di Dissapore 25 Febbraio 2023

In collaborazione con Rye River.

Rye River Brewing Company, il principale birrificio artigianale in Irlanda, ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano durante il Beer & Food Attraction 2023 appena conclusosi a Rimini, allo stand Warsteiner, uno dei più frequentati della manifestazione.

Fondato nell’ottobre 2013 da Tom Cronin – che attualmente gestisce l’azienda – il birrificio con sede a Celbrige, nella periferia di Dublino, conta oggi 60 persone impiegate e innumerevoli premi, tanto da essersi aggiudicato il titolo di “Birrificio più premiato al mondo” ai World Beer Awards 2020, 2021 e 2022.

Nel Novembre 2022 una quota di minoranza di Rye River Brewing Company è stata acquisita dal Gruppo Warsteiner Group, che include già la Birreria Herforder, La Birreria Frankenheim e la Birreria Paderborner così come partecipazioni nella Birreria Koenig Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg.

Rye River al Beer & Food Attraction 2023

Il team Warsteiner esprime completa soddisfazione. “Sono molto soddisfatto.” – dichiara Luca Giardiello, Amministratore Delegato di Warsteiner Italia – “In questi giorni abbiamo potuto registrare un grande calore arrivato da tutti i nostri clienti, e da tutti coloro che si sono affacciati a noi anche grazie a Rye River.

La fiera è stata l’occasione perfetta per presentare le nuove birre di Rye River e farle assaggiare insieme ai nostri prodotti. Abbiamo potuto così raccontare il significato della nostra scelta e le prospettive che si aprono per tutti i nostri clienti grazie a una gamma che adesso comprende quattro IPA davvero eccellenti che sono apprezzate tanto da chi assaggia questo stile per la prima volta, quanto dall’appassionato di IPA e di birra artigianale”.

Giovanni Mondini, Trade Marketing Manager di Warsteiner Italia conclude: “Avevamo grande fiducia riguardo all’impatto che avrebbero avuto le birre Rye River sugli appassionati italiani e siamo molto felici di aver ricevuto un feedback molto positivo al Beer Attraction. Abbiamo scelto Rye River perché il nostro ingresso nel mondo delle IPA doveva essere rispettoso sia del palato di clienti che vogliono esser introdotti gradualmente a questi prodotti, sia del mondo brassicolo artigianale italiano che da molti anni lavora per creare cultura e appassionare le persone.

Il nostro ruolo vuole proprio essere quello di chi, attraverso birre realizzate a regola d’arte ma anche comprensibili e stabili, soddisfa la sete di IPA degli italiani e crea nuovi appassionati di birre artigianali introducendo questi prodotti anche in luoghi in cui solitamente non sono presenti”.

Grande era infatti la curiosità rispetto all’impatto che avrebbe avuto l’arrivo di Rye River in Italia, ma fin dal primo giorno è stato chiaro che l’energia irlandese – portata dal Mastro Birraio di Rye River Bill Laukitis, dalle birre Rye River stesse ma anche dalla folk band Drunken Lullabies, che si è esibita ogni sera presso lo stand Warsteiner – si fosse diffusa velocemente in tutta la fiera.

La curiosità e l’interesse attorno alla grande novità che è stata l’arrivo delle birre di Rye River in Italia, era palpabile e ha portato un pubblico interessato, curioso ed eterogeneo. Molti infatti gli appassionati e produttori anche del mondo artigianale che hanno colto l’occasione per assaggiare le nuove birre e conoscere il team Warsteiner da un nuovo punto di vista.