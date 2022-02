Saga Coffee, dopo 96 giorni di presidio arriva l’accordo per il rilancio dello stabilimento

Dopo 96 giorni di presidio permanente dai lavoratori della Saga Coffee, è stato raggiunto un accordo per il rilancio dello stabilimento.

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Risale ai primi giorni di novembre l’annuncio da parte di Evoca Group circa la chiusura dello stabilimento della Saga Coffe di Gaggio Montano entro marzo 2022: la decisione sarebbe costata il posto di lavoro a 220 persone. Ma ora, quando ormai si cominciano a intravedere le frange della primavera, il lieto fine sembra a portata di mano: lo stabilimento sarà infatti acquistato da una nuova società partecipata dalle aziende Tecnostamp e Minifaber.

L’accordo verrà siglato nella giornata di venerdì 25 febbraio, e giunge al termine di 96 giorni di presidio permanente dei lavoratori dello stabilimento: naturale, dunque, che l’intesa raggiunta abbia il sapore di una vera e propria conquista. La società neonata si impegna all’assunzione di almeno 137 dipendenti entro i dodici mesi interessati dal ricorso alla Cigs per cessazione, mentre il piano industriale porterà alla prosecuzione delle attività precedenti.

“L’ipotesi di accordo sulla vertenza è un passo avanti molto positivo” ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Conferma il nostro impegno per la tutela dell’occupazione e il rilancio del sito produttivo. La dignità delle lavoratrici e dei lavoratori viene prima di ogni cosa. Come Regione, siamo pronti a fare la nostra parte fino in fondo”.