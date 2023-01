Sagna propone un nuovo vino del Rodano: Hermitage Rouge Ligne de Crête

di Dissapore 13 Gennaio 2023

In collaborazione con Sagna

Un vino prezioso, prodotto in appena due ettari di vigneto nella parte più alta della collina iconica della Valle del Rodano: l’Hermitage Rouge Ligne de Crête rappresenta appieno l’approccio parcellare della Maison Delas Frères, storico produttore di vini della Valle del Rodano. Si tratta di una delle proposte di Sagna, azienda specializzata nell’importazione e distribuzione di vini, liquori e distillati d’altissima qualità fondata nel 1928 dal Barone Amerigo Sagna.

Il vino

L’Hermitage Rouge Ligne de Crête proviene da uve Syrah piantate ad anfiteatro, a 325 metri s.l.m., caratterizzato da un vento costante che mitiga il calore dell’estate. Esposte a pieno sud, le terrazze alluvionali di argilla con substrato roccioso, concorrono a restituire un vino di corpo, strutturato e potente. Dopo l’affinamento per 20 mesi in barrique (nuove per il 30% o 40%), il 2018 si presenta con note di spezie e cuoio, che si fondono a quelle dei frutti di bosco, della mora, dell’uva spina e ammalianti sentori di fiori, liquirizia e incenso. Ricchezza, complessità e delicatezza al sorso che, dotato di buona mineralità, sfoggia grande eleganza e finezza. Raffinato, di corpo, i tannini molto maturi sono integrati al frutto e contribuiscono alla struttura di questo vino potente e già equilibrato.

La maison

La Maison Delas Frères, le cui radici risalgono al 1835, ha negli ultimi trent’anni effettuato molti investimenti nel sito produttivo di Saint-Jean-de-Muzols, vicino a Tournon-sur-Rhône. In particolare, con l’ingresso nel gruppo Roederer, è iniziata una completa ristrutturazione della Maison, con un totale rinnovamento della cantina a cura dell’architetto Carl Fredrik Svenstedt; una nuova struttura in cui poter iniziare ad applicare l’approccio parcellare ai vigneti. Nuove cantine e ampi spazi per lo stoccaggio consentono di vinificare separatemene le uve provenienti dai diversi appezzamenti. I vecchi tini lasciano spazio al cemento, le vecchie botti a barrique borgognone. Una nuova era per Delas Freres è iniziata e il vino Ligne de Crète ne è un ottimo ambasciatore.