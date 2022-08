Salame a fette o stella fotografata col telescopio? Uno scienziato prende in giro il web

di Manuela 5 Agosto 2022

Ci vuole veramente poco a farsi beffe del web. Lo sa bene lo scienziato francese Etienne Klein che ha deciso di postare la foto che vedete sopra, spacciandola per la foto di una stella realizzata tramite il telescopio Webb. E mentre il popolo credulone del web magnifica la bellezza del cosmo, ecco la doccia fredda: quella non era mica una stella, era una fetta di salame. Anzi, una fetta di chorizo per la precisione.

Klein è il direttore del Commissariat a l’energie atomique et aux énergies alternatives di Parigi. Probabilmente in questi giorni di caldo torrenziale deve essere stato visitato dallo spirito di George Orson Welles (ricordate? Era l’autore dello spettacolo radiofonico La guerra dei mondi, una trasmissione fittizia che scatenò il panico negli Stati Uniti in quanto realizzata con tanta maestria da aver fatto credere alle masse che gli USA erano stati veramente invasi dagli alieni), altrimenti non si spiega il perché di questa burla.

In pratica sul suo account Twitter da più di 90mila follower ha postato la foto di cui sopra, sostenendo che fosse una foto di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole. Il tutto corredato da dettagli: è distante 4.3 anni luce da noi, guardate quanti dettagli si vedono in questo nuovo mondo.

Al che il web si è precipitato a commentare quanto fosse bella quella stella e tutti quei dettagli, guarda quei flussi di idrogeno e elio e quelle macchie… Peccato solo che quelle macchie e quei flussi non fossero di una stella, bensì fossero solamente il grasso e l’impasto di una fetta di chorizo, un salame/salsiccia tipico della gastronomia iberica. Esatto: la stella tanto magnificata era una bellissima fetta di salame.

Klein ha poi svelato l’arcano, sostenendo di aver voluto fare una battuta, ma non solo. Postando questa immagine dell’insaccato spaziale ha voluto far capire ai suoi follower quanto fosse pericoloso un mondo dove l’opinione di persone che ricoprono ruoli d’autorità viene considerata come verità assoluta, qualsiasi cosa dicano. Klein si è poi scusato con tutti coloro che erano rimasti traumatizzati dal salame intergalattico.

Ecco il tweet originale: