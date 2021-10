Salame Marchigiano Salumificio Rossi, richiamo per rischio microbiologico

di Luca Venturino 7 Ottobre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato pubblicato un nuovo richiamo che interessa il Salame Marchigiano prodotta dal Salumificio Rossi a causa di un rischio microbiologico. Nonostante la data della pubblicazione dell’allerta sul sito sia quella del 7 ottobre 2021, l’avviso di richiamo effettivo fa riferimento a controlli effettuati entro il giorno precedente, il 6 ottobre 2021.

Il lotto di produzione interessato è quello del 06/09/2021, con marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore ITCE U315Q. Più in particolare, le unità di vendita interessate sono i pezzi da 500 grammi intesi per la vendita sfusa prodotti dallo stabilimento di Salumificio Rossi in Via dei Pini 35/A, a Moresco, provincia di Fermo.

Il motivo del richiamo riguarda la presenza di listeria monocytogenes, batterio responsabile della listeriosi. L’esortazione del Ministero della Salute, ovviamente, è quella di non consumare il prodotto e riconsegnarlo quanto prima al punto vendita.