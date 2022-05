Salbertrand: marijuana nascosta sotto le arance in un tir, sequestrati 70 kg di droga

A Salbertrand in un tir che viaggiava verso Torino è stata trovata della marijuana nascosta sotto le casse di arance: sono stati sequestrati 70 kg di droga.

di Manuela 24 Maggio 2022

Andiamo in Piemonte, più precisamente a Salbertrand: qui le forze dell’ordine hanno scovato 70 kg di marijuana nascosta sotto le arance trasportate in un tir. La droga è stata sequestrata (e supponiamo anche le arance, anche se le fonti non specificano il destino toccato alla povera frutta di copertura).

Tutto è accaduto il 14 maggio 2022. La polizia stradale di Susa ha effettuato un controllo su un tir a livello della barriera di Salbertrand. Il camion viaggiava sull’autostrada Torino-Frejus, diretto verso il capoluogo piemontese.

La pattuglia aveva in dotazione un cane antidroga: è stato lui a richiamare l’attenzione dei suoi compagni umani continuando a puntare insistentemente verso il rimorchio. Gli agenti, messi in allarme dal fiuto ben addestrato del quadrupede, hanno così controllato con attenzione il carico.

Qui si sono subito accorti che il carico era stato caricato in maniera decisamente insolita. Alla luce di tali fatti, hanno deciso di portare il tit in una ditta della zona e qui hanno sottoposto il camion a una perquisizione più accurata.

Ecco che hanno così scoperto che dentro le casse di agrumi (che risultavano essere stati caricati in Spagna) erano nascoste 89 confezioni di marijuana, occultate sotto la frutta.

Per questo motivo, i 70 kg di droga (ormai aromatizzati all’arancia sospettiamo) sono stati sequestrati, mentre i due autisti, di 45 e 48 anni, residenti nel Torinese, sono stati entrambi arrestati.