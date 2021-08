Sale, un’alternativa con il potassio salverebbe milioni di vite

di Dissapore 31 Agosto 2021

Il sale fa male, mangiamo troppo sale, questo si sa. Ma come fare a tenere questo elemento sotto controllo? E quali sarebbero davvero gli effetti di un ridotto consumo di sale? Secondo le raccomandazioni dell’OMS dovremmo consumare tra i 5 e i 6 grammi di sale al giorno. Peccato che ne consumiamo invece più di 8, anche se fino a qualche anno fa era peggio, erano 10. Ora uno studio arriva a confermare che un’alternativa al sale con meno sodio e più potassio salverebbe milioni di vite, evitando malattie cardiovascolari letali.

Ecco come spiega lo studio: “È stato dimostrato che i sostituti del sale con livelli di sodio ridotti e livelli di potassio aumentati abbassano la pressione sanguigna, ma i loro effetti sugli esiti cardiovascolari e sulla sicurezza sono incerti. Abbiamo condotto uno studio randomizzato che ha coinvolto persone provenienti da 600 villaggi nella Cina rurale. I partecipanti avevano una storia di ictus o avevano 60 anni o più e avevano la pressione alta. I soggetti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:1 al gruppo di intervento, in cui i partecipanti hanno utilizzato un sostituto del sale (75% cloruro di sodio e 25% cloruro di potassio in massa), o al gruppo di controllo, in cui i partecipanti hanno continuato a utilizzare sale normale (100% cloruro di sodio). L’esito primario era l’ictus, gli esiti secondari erano eventi cardiovascolari avversi maggiori e morte per qualsiasi causa.

Nello studio sono state arruolate un totale di 20.995 persone. L’età media dei partecipanti era di 65,4 anni e il 49,5% era di sesso femminile, il 72,6% aveva una storia di ictus e l’88,4% una storia di ipertensione. La durata media del follow-up è stata di 4,74 anni. Il tasso di ictus è stato inferiore con il sostituto del sale rispetto al sale normale (29,14 eventi contro 33,65 eventi), come lo sono stati i tassi di eventi cardiovascolari maggiori (49,09 eventi contro 56,29) e morte (39,28 eventi contro 44,61).

In conclusione, tra le persone che avevano una storia di ictus o avevano 60 anni o più e avevano la pressione alta, i tassi di ictus, eventi cardiovascolari maggiori e morte per qualsiasi causa sono stati più bassi con il sostituto del sale che con il sale normale”.