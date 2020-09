Salemi (Trapani): focolaio di Coronavirus al ristorante, 40 positivi

Focolaio di Coronavirus in un ristorante di Salemi, in provincia di Trapani, con una quarantina di clienti positivi coinvolti. Uno dei titolari del locale dove si è sviluppato il cluster, originario di Calatafimi era stato trovato positivo al Covid lo scorso 29 agosto.

Il locale “La Giummara”, dove si è sviluppato il focolaio è un ristorante molto frequentato, dunque i controlli proseguono a tappeto. Anche il sindaco di Gibellina, piccolo comune siciliano, era stato a cena nel locale e si è dovuto mettere in isolamento precauzionale.

Tra i soggetti da testare per accerchiare e delimitare il focolaio c’è anche una tavolata di 32 persone coinvolta, tutti clienti partiti da Partinico, in provincia di Palermo, per andare a mangiare lì a Salemi. Tutti loro si sono sottoposti al tampone e cinque di loro sono risultati positivi. Non è facile, insomma, circoscrivere i possibili contagiati in un ristorante che macina molti coperti.

Tant’è vero che per lo stesso cluster, nel frattempo, è stato anche chiuso il Comune di Trapani e un centro estetico nel capoluogo siciliano. Intanto l’Asp continua a impegnarsi per rintracciare clienti ed avventori del ristorante: un lavoro di certo non semplice e molto lungo, che getta la preoccupazione nel piccolo comune di Salemi, già dichiarato zona rossa durante il periodo più duro della pandemia in Italia.

