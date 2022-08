Salento: casa-vacanze con il wc in cucina, su TikTok il video di denuncia

di Manuela 12 Agosto 2022

Va bene le vacanze economiche, ma qui forse si esagera un po’. Sta facendo il giro della rete un video denuncia di TikTok dove si vede una casa-vacanze del Salento corredato di wc in cucina.

Esatto, proprio così: nello stesso spazio striminzito, da un lato dello stanzino vediamo i fornelli e il frigorifero, mentre sul lato di fronte, senza nessuna separazione, muro, anticamera o altro, troneggiano la lavatrice e il water.

Più o meno tutti abbiamo sperimentato prima o poi la gioia di fregature colossali nelle case-vacanza: bagni così piccoli che per lavarti i denti devi lasciare la porta aperta se no non ci stai, letti a castello senza scalette per salire, forni incrostati che probabilmente non venivano puliti dal giurassico…

Però avere una stanza corredata di fornelli, lavandino, frigo, lavatrice e water tutti insieme non è cosa comune. Che va bene risparmiare spazio e soldi, ma qui forse si esagera un pochino. Una ragazza, in vacanza in Puglia, ha filmato e poi postato su TikTok quell’incredibile caca-vacanze di Gallipoli a prezzi economici che aveva trovato.

Fortunata, no? Beh, questo fino a quando non ha fatto il suo ingresso nella casa e ha scoperto che il wc era posizionato in bella vista in cucina. Che è un attimo che mentre cucini ti scappa di andare in bagno all’improvviso, basta che ti giri, ed ecco pronto lì il water.

Va bene che i turisti più giovincelli spesso sono senza pretese, ma un bagno come accessorio della cucina anche no, grazie. Che poi, a ben vedere, non so quante norme sull’edilizia vieta una cosa del genere.