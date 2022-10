Salerno, chiuso un noto ristorante del centro per gravi carenze igieniche

di Luca Venturino 14 Ottobre 2022

Sporcizia, sporcizia e ancora sporcizia – sulle pareti, sui pavimenti, nei sistemi di areazione e perfino in cucina. Ci stiamo riferendo a quanto riscontrato dai Carabinieri del Nas in quel di Salerno, in un noto ristorante incastonato nel pieno centro cittadino: il controllo in questione, che di fatto faceva parte di una più ampia rete di ispezioni avvenute anche nei territori delle province di Avellino e Benevento, ha fatto emergere gravissime carenze igienico sanitarie che inevitabilmente hanno portato alla chiusura del locale.

Come accennato, il personale in divisa – aiutato dalle autorità dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno – ha potuto riscontrare tracce di sporcizia in ogni dove, perfino nei sistemi di areazione e negli arredi interni, oltre che, come anticipato, negli stessi locali adibiti a cucina. Il resto delle operazioni di controllo, per di più, ha fatto emergere diverse negligenze anche in una pasticceria in provincia di Benevento: qui i militari del Nas e il personale sanitario hanno trovato e successivamente sequestrato oltre 20 chilogrammi di prodotti dolciari del tutto privi di tracciabilità. Il titolare dell’attività commerciale è stato multato per un totale di 1500 euro; mentre altri cinque titolari di esercizi sono stati diffidati per gravi carenze strutturali o amministrative. Complessivamente, il bilancio delle operazioni è di oltre 500 mila euro in multe.