Salerno, colpi di pistola contro un bar: nessun ferito

Un bar in provincia di Salerno è stato preso a colpi da pistola da un uomo che si è poi dileguato: fortunatamente non ci sono stati feriti.

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

Un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola contro le vetrate antisfondamento di un bar a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, danneggiandole leggermente. Secondo la ricostruzione fornita da alcuni testimoni nei paraggi, l’uomo sarebbe giunto sul posto a piedi e, una volta fatto fuoco, sarebbe fuggita allo stesso modo.

Come accennato i danni al locale si limitano a qualche scalfittura sulle vetrate esterne, e fortunatamente non ci sono stati feriti di alcun tipo. Le forze dell’ordine locali, in collaborazione con i colleghi della Scientifica, hanno già eseguito i rilievi di rito e stanno tuttora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona: al momento non si esclude alcuna pista circa l’origine e il movente dell’accaduto.