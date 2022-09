Salerno, ospite di una casa famiglia accoltella un’operatrice in pizzeria: arrestato per tentato omicidio

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Un ospite di una casa famiglia in quel di San Rufo, piccolo comune con poco più di un migliaio di abitanti situato in provincia di Salerno, ha ferito alla gola con un coltello da cucina una operatrice della struttura in quesitone durante una cena in pizzeria con altri ospiti della stessa casa famiglia. L’aggressore, un uomo di 50 anni di età, è stato successivamente arrestato per tentato omicidio e trasferito – secondo quanto si può apprendere dai rapporti degli agenti delle forze dell’ordine – presso la Casa circondariale di Potenza.

Gli stessi Carabinieri dell’Arma di Sala Consilina, intervenuti tempestivamente sul posto in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono tuttora impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Pare infatti che nessuno dei presenti sia riuscito a impedire al nostro protagonista di accoltellare alla gola la donna: l’uomo avrebbe agito improvvisamente, senza dare il tempo ai presenti di agire togliendogli l’arma dalle mani. Attualmente, i militari dell’Arma stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e visualizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno della struttura o nei luoghi immediatamente limitrofi. Importante segnalare, infine, che fortunatamente la donna accoltellata non è in pericolo di vita: poco dopo l’aggressione è stata soccorsa e prontamente trasportata nel vicino ospedale di Polla.