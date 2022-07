Salerno, rider 47enne morto durante l’ultima consegna della giornata

di Marco Locatelli 18 Luglio 2022

Era la sua ultima consegna della giornata quella che per il 47enne Giuseppe Cannavacciuolo si è trasformata in tragedia. Il rider è stato investito ad Angri (Salerno) nella serata di venerdì 15 luglio mentre consegnava sul suo scooter l’ultimo pasto della giornata.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Stando a quanto riportano le cronache locali, un’auto proveniva dal senso opposto di marcia con tre 20enni a bordo, dei quali due si sono feriti lievemente in seguito allo scontro in cui invece il rider ha perso la vita.

Sul posto intervenute immediatamente forze dell’ordine e il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

“L’ennesima strage silenziosa che ci obbliga a riflettere sulla sempre più precaria situazione italiana della sicurezza sul lavoro, nella fattispecie in un settore come quello del delivery in cui, paradossalmente, la domanda cresce, i rischi per la propria incolumità sono maggiori e le paghe invece sempre più basse” fa sapere il primo cittadino di Angri, Cosimo Ferraioli.