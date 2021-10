Salmone affumicato di Fish & Fine, richiamo per rischio microbiologico

di Luca Venturino 19 Ottobre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato appena pubblicato un nuovo richiamo, questa volta riferito al Salmone affumicato con marchio Fish & Fine. Nonostante la data della pubblicazione dell’allerta sul sito sia quella del 19 ottobre 2021, l’avviso di richiamo effettivo fa riferimento a controlli effettuati precedentemente, e cioè il 13 ottobre 2021.

La denominazione completa di vendita del prodotto in questione è “Salmone Scozzese Affumicato a fetta lunga”, che come anticipato poco fa risponde al marchio dalla Fish & Fine e commercializzato a nome della ragione sociale dell’OSA Sicily Food srl. Più precisamente, il lotto di produzione interessato è il 103936090712-25421, con marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore RS 06026. L’unità di vendita interessata è la confezione da 200 grammi con scadenza al 21/10/2021, prodotta da Kristal So D.o.o Natural Fish nello stabilimento in Nova industrijska zona bb, Krnjesevici, in Serbia.

Il prodotto è stato richiamato a causa di un rischio microbiologico legato alla presenza di listeria monocytogenes non conforme. Il Ministero della Salute invita i consumatori a restituire la confezione al punto vendita a cui è stata acquistata, e i rivenditori a sospendere quanto prima la vendita del lotto in questione tenendolo a disposizione della Sicily Food srl per il ritiro.