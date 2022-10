Salmone, tonno e sardine: secondo uno studio il loro consumo mantiene il cervello sano nella mezza età

di Luca Venturino 7 Ottobre 2022

Salmone, sgombro, merluzzo, tonno, aringhe, sardine… che è , ci stiamo improvvisando biologi marini? No, tutt’altro: si tratta di alimenti che, se consumati, possono aiutare a mantenere il cervello sano e il pensiero agile anche nell’attraversare la mezza età. Si tratta di quanto emerso da una nuova ricerca condotta della Ut Health San Antonio e poi pubblicata sulla rivista di settore Neurology, che ha preso in esame 2.183 individui con un’età media di 46 anni e messo in relazione le concentrazioni di acidi grassi Omega-3 dei globuli rossi con i risultati della risonanza magnetica e i marcatori cognitivi dell’invecchiamento cerebrale.

Il risultato? Chi mangia pesce invecchia meglio – o si tiene giovane più a lungo, fate un po’ come vi pare. I ricercatori hanno anche studiato l’effetto delle concentrazioni di globuli rossi Omega-3 anche nei soggetti portatori di Apoe4, una variazione genetica che le autorità sanitarie hanno legato a un rischio più elevato di Alzheimer; e concluso che di fatto un indice di Omega-3 più alto era associato a volumi dell’ippocampo – la parte del cervello “responsabile” dell’apprendimento e della memoria – maggiori, oltre a una migliore capacità di ragionamento astratto o di comprensione di concetti complessi declinati secondo il pensiero logico.

È importante notare, tuttavia, che di fatto i ricercatori hanno sottolineato di non essere riusciti a comprendere come questi acidi grassi siano in grado di proteggere il cervello: una teoria è che, poiché sono necessari nella membrana dei neuroni, quando vengono sostituiti con altri tipi di acidi grassi queste cellule nervose diventano instabili; mentre altri riconducono il tutto alle semplici proprietà antinfiammatorie degli Omega 3. Quel che è certo, in altre parole, è il risultato. Insomma, scatolette di tonno, filetto di salmone e due pinte di birra al giorno per allontanare la demenza – la ricetta per arrivare ai 100 anni freschi come una rosa.