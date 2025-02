Salmonella nei pomodorini in alcune mense fiorentine: scattano le perquisizioni

Aggiornamento sul caso dell’intossicazione alimentare nelle mense scolastiche nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello causata, si ipotizza, da un piatto di farro con pesto e pomodorini crudi. Il procuratore di Prato Luca Tescaroli ha infatti disposto in questi giorni perquisizioni per tre dirigenti della società che quelle mense le gestisce, e l’accusa è di avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose.

La vicenda

21 settembre 2024: una sessantina di bambini finiscono al pronto soccorso con disturbi che indicano l’intossicazione alimentare, dopo il pranzo nella mensa scolastica, e di questi dieci saranno ricoverati a causa di sintomi particolarmente gravi. Una situazione che subì una rapida escalation, tanto da spingere le autorità sanitarie dell’ospedale Meyer a consigliare ai genitori dei bambini in condizioni non preoccupanti di rivolgersi semplicemente al pediatra ed evitare il PS.

L’ipotesi fu “sospetta salmonella” e alla fine ad essere colpiti da una sindrome gastrointestinale furono ben 246 bimbi e 23 adulti, nessuno di questi in pericolo di vita. Principali sospettati i pomodorini serviti crudi, evidentemente non disinfettati correttamente, sospetto confermato poi dalle analisi batteriologiche e dalle lunghe e approfondite indagini che sono seguite, volte a ricostruire la filiera di approvvigionamento e lavorazione delle materie prime.

È lo stesso procuratore a diffondere una nota in cui si specifica che la disinfezione dei pomodorini venne effettuata “in maniera difforme” da come indicato dall’azienda fornitrice del disinfettante, il “Sanichlor Echolab”. Al via quindi le perquisizioni negli uffici dei tre dirigenti indagati, in cerca di tracce che possano aiutare gli inquirenti a capire l’effettiva dinamica dei fatti.