Salmonella, sospesa la raccolta di vongole nella pialassa Baiona di Ravenna

di Luca Venturino 9 Maggio 2022

Le autorità sanitarie della Romagna hanno deciso di sospendere in via del tutto temporanea la pesca e la raccolta delle vongole nelle acque della pialassa Baiona di Ravenna a causa del riscontro del batterio della salmonella. L’ordine dell’Ausl Romagna, emesso tramite ordinanza nella giornata del 4 maggio, si rivolge inoltre a tutti gli agenti operanti nel settore alimentare, della pesca dell’acquacoltura che a partire dalla giornata del 26 aprile abbiano raccolto o commercializzato dei molluschi provenienti dalla zona descritta poco sopra.

La disposizione delle autorità, nel loro caso, è di provvedere quanto prima all’attivazione delle procedure per il ritiro o il richiamo dal commercio del prodotto in questione in modo da prevenire quanto possibile il dilagare del virus nella popolazione. L’ordinanza dell’Ausl si è rivolta anche alle cooperative di pescatori e agli agenti delle caserme di Polizia provinciali, responsabili dei controlli nei comuni e nei territori limitrofi. Nello specifico, i membri dell’Ausl Romagna si sono premurati di informare le forze dell’ordine il prima possibile in modo che gli agenti potessero dedicarsi alle attività di volantinaggio e informazione in Baiona.