Salsiccia della Salumeria dell’Abbazia di Lucaioli Pacifico: richiamo per nitrato di potassio

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salsiccia, mentre il marchio del prodotto è Salumeria dell’Abbazia di Lucaioli Pacifico. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è quello identificato con il numero di riconoscimento CE IT 9 1808 L, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lucaioli Pacifico, quello con la sede dello stabilimento (sede legale e operativa) in via A. Volta 14 – 16 a Chiaravalle, in provincia di Ancona, nelle Marche.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli indicati con i codici:

311023 : quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 1 dicembre 2023

: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 1 dicembre 2023 081123: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 9 dicembre 2023

Nel primo caso l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 93,3 kg, mentre nel secondo caso dalla confezione da 124,1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza dell’additivo E252 (il nitrato di potassio) nei numeri di lotto sopra indicati di salsiccia fresca commercializzati sottovuoto.

Nelle avvertenze si chiede ai consumatori di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa o in dispensa, bensì di riportare le confezioni in loro possesso presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Il nitrato di potassio solitamente è usato come conservante e per mantenere il colore degli alimenti. Lo si usa soprattutto in carne, formaggi e pizza. Tramite il riscaldamento o altri processi ecco che i nitrati si possono trasformare in nitriti causando sintomi come: