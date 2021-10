Salsiccia stagionata Cornicchia: richiamo per presenza salmonella

Dal Ministero della Salute le avvertenze sono di non consumare il prodotto ma riconsegnarlo al punto vendita.

di Marco Locatelli 6 Ottobre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute richiamo per la salsiccia stagionata del Salumificio Cornicchia Srl per rischio microbiologico.

Il lotto di produzione in questione è il n.213141, prodotto dal Salumificio Cornicchia Srl con sede a Corciano (PG) in via Sputnik n.2.

Le unità richiamate hanno scadenza il 6 febbraio 2022 e si tratta di confezioni da 4, 8 e 6 pezzi.

Motivo del richiamo: presenza di salmonella in un campione (campione del prelievo). Dal Ministero della Salute le avvertenze sono di non consumare il prodotto ma riconsegnarlo al punto vendita.