Salt Bae apre un ristorante a Casablanca

Salt Bae, il personaggio diventato una star del web grazie alla sua bizzarra tecnica per salare la carne lanciando pizzichi qua e là, apre un nuovo ristorante a Casablanca.

La sua catena di Steakhouse Nusr-ET (che prende nome dal vero cognome dello chef turco, che si chiama appunto Nusret Gökçe) conta locali di grande successo, molto frequentati dai vip e dagli influencer, che adorano postare su Instagram le foto mentre imitano lo chef nell’atto di salare la carne.

Una popolarità davvero incredibile, quella di Salt bae, che è arrivata fino a Masterchef, dove quest’anno c’è un concorrente, Francesco detto Aquila, che ha tutta l’aria di essere volutamente la sua fotocopia. E se si può discutere la tecnica per salare di Salt Bae, al momento c’è invece poco da discutere rispetto alle sue capacità imprenditoriali, con ristoranti di successo aperti a Istanbul, Dubai e Abu Dhabi e ora anche in Marocco, il primo locale della catena aperto in Africa.

Secondo le fonti stampa locali che hanno diffuso la notizia della nuova apertura a Casablanca, lo chef Nusret Gökçe avrebbe investito una cifra importante in questa operazione: si parla infatti di ben 10 milioni di dirham (pari a circa un milione di euro).

[Fonte: Ansa]