Salt Bae giustifica le sue azioni ai Mondiali in Qatar ripescando vecchi video insieme a Lionel Messi

di Manuela Chimera 22 Dicembre 2022

Quando la pezza è peggio del buco: Salt Bae per giustificare le sue azioni ai Mondiali in Qatar e riprendersi un po’ di credibilità è andato a ripescare vecchi video dove lo si vede insieme a Lionel Messi. Ma tale “pezza” non è comunque andata giù ai tifosi, che continuano a criticare lo chef per la sua invasione in campo durante le celebrazioni in campo per la vittoria dell’Argentina.

Salt Bae e i video insieme a Lionel Messi

Per chi si fosse fatto sfuggire la questione. Nelle ultime ore web e tifosi si sono infuriati a causa dell’invasione di campo di Salt Bae durante i Mondiali in Qatar. In pratica lo chef, esibendo un VIP Pass, si è presentato in campo durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina, momento in cui di solito l’accesso è consentito solo alla squadra vincitrice, alle relative famiglie dei giocatori e allo staff della squadra.

Solo che proprio durante le celebrazioni, ecco che Salt Bae è saltato fuori in campo, strappando di mano la Coppa del Mondo ai giocatori e figli (ricordiamo che a parte i giocatori della squadra detentrice del titolo e ai capi di stato, a nessun’altro è permesso tenere in mano quella Coppa), sbaciucchiandosela, salandola con il suo iconico gesto e pretendendo a tutti i costi di fare un selfie con Lionel Messi.

Il tutto è stato poi immortalato e pubblicato sul profilo Instagram di Salt Bae. Non vi dico le ire dei fan e di chi tacciava Salt Bae di favoritismi essendo molto amico degli alti vertici della FIFA.

Viste le critiche che gli sono piovute addosso, ecco che Salt Bae ha avuto un’idea geniale: è andato a ripescare un vecchio video di quando Lionel Messi era andato a mangiare nel suo ristorante di Dubai nel 2018, pubblicandolo nuovamente per fare vedere a tutti che lui e Lionel Messi sono conoscenze di vecchia data.

I più maligni, però, hanno sostenuto che si sia trattato di un modo per ricordare a Messi chi fosse Salt Bae e che i due si erano già conosciuti.

Effettivamente nel vecchio video, i rapporti fra Messi e Salt Bae appaiono migliori, con abbracci e foto, ma c’è anche da dire che Messi aveva appena finito di mangiare e di solito sono tutti di umore migliore a stomaco pieno.

La sensazione è quella di un Salt Bae che, giustamente snobbato da Messi durante le celebrazioni in campo, si sia impuntato a voler far vedere a tutti che loro due già si conoscevano. Forse Salt Bae dovrebbe un attimo scendere dal piedistallo e imparare che non è che perché uno viene a mangiare da lui, automaticamente diventa il suo miglior amico di sempre. E che è anche lecito che Messi non lo consideri alla stregua di un best-friend solo perché una volta ha mangiato nel suo ristorante.

Questo il video in questione: