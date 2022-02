Salumi, la Francia approva legge per ridurre i nitrati

di Dissapore 7 Febbraio 2022

La Francia ha approvato un nuovo disegno di legge con l’obiettivo di ridurre gradualmente l’uso di nitrati nei salumi. Il parlamento ha ordinato una revisione dei potenziali rischi per la salute presentati da questi additivi, che deve essere completata dall’agenzia sanitaria nazionale francese Anses entro la fine di giugno. I sali nitrati sono convenzionalmente applicati ai salumi trasformati come prosciutto, pancetta e salsicce, che prolungano la durata di conservazione di questi alimenti. Questi composti sono anche responsabili di conferire al prosciutto cotto il suo colore rosa.

La “legge sui nitrati” è stata adottata dall’Assemblea nazionale francese il 3 febbraio, alla vigilia della Giornata mondiale del cancro. La cosa è stata salutata come un “vero passo avanti” dalle organizzazioni Foodwatch, League Against Cancer e Yuka, che da più di due anni si battono per vietare gli additivi E249, E250, E251 ed E252. I gruppi si stanno mobilitando su questo tema da novembre 2019 e hanno raccolto oltre 363.000 firme. Entro 12 mesi dal parere di Anses, il Parlamento emanerà un decreto che definirà “una traiettoria di riduzione della dose massima di additivi nitrati rispetto ai rischi accertati per la salute umana”. Tale decreto può anche stabilire un elenco di prodotti a base di nitrati soggetti a divieto di commercializzazione.

Secondo una ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i processi di stagionatura – l’aggiunta di nitrati o l’affumicatura della carne – possono portare alla formazione di sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Attualmente la legislazione UE consente l’utilizzo di 50 mg per chilo. Nel contempo la ricerca scientifico-industriale sta cercando nuove sostanze meno problematiche che potrebbero ottenere gli stessi effetti.