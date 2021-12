Salumi, Rigamonti acquisisce il 100% del Gruppo King’s

di Luca Venturino 14 Dicembre 2021

Qualche mese fa vi raccontammo la notizia che annunciava la volontà di Rigamonti di espandersi all’estero, e in particolare modo di potenziare la propria presenza negli Stati Uniti, e ora il colosso della produzione di Bresaola della Valtellina Igp tiene fede alla parola data siglando un accordo per l’acquisizione del 100% del Gruppo King’s, marchio storico nel settore dei salumi.

King’s è, di fatto, un marchio italiano che tuttavia è attivo in più di 20 Paesi (compresi gli Stati Uniti) ed è specializzato nella produzione del Prosciutto di San Daniele Dop, oltre a essere un profilo importante nel mondo del Prosciutto di Parma Dop, GranSpeck e Prosciutto Veneto Dop. L’accordo comprende anche il marchio Principe, che vanta un impianto di affettamento in New Jersey, e la detenzione del 20% delle quote di Piggly, un allevamento di suini sostenibile con siti nelle province di Mantova e Verona.

Un ampliamento dei propri orizzonti che, come spiga l’amministratori delegato di Rigamonti Claudio Palladi, porta il gruppo a “diventare un player sempre più importante nel segmento della salumeria di alta gamma, a filiera certificata e garantita e sostenibile, anche grazie alla proficua collaborazione con gli allevatori italiani”. E, volgendo lo sguardo al futuro, Palladi è fiducioso che “Rigamonti, in sinergia con JBS, potrà accelerare lo sviluppo di questi due importanti marchi storici in Italia e all’estero, in particolar modo negli USA, garantendo ai rispettivi territori di insediamento sviluppo e crescita occupazionale”.