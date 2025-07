Salvini firma per l’installazione dell’alcolock sulle auto

Il nuovo Codice della strada lo aveva già introdotto, ma se pensavate che fosse solo una norma destinata a non essere applicata, ricredetevi (e iniziate a bere meno prima di mettervi al volante; anzi, a non bere proprio). Alcolock sembra una parola offensiva, ma altro non indica se non un etilometro che sarà – o meglio, è già – obbligatorio installare a bordo del proprio veicolo se si è già stati sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. L’obbligo era stato introdotto lo scorso dicembre, ma solo ieri Salvini ha firmato il decreto che ne stabilisce le modalità di installazione e utilizzo.

Cosa prevede il decreto sull’alcolock

Niente alcol alla guida per chi è già stato beccato al volante con in corpo una quantità di alcol superiore al limite di 0,8 g/l. E per “niente” intendiamo davvero nulla, neanche l’odore del tappo del vino dopo aver aperto la bottiglia. Via allora di succhi di frutta e test dell’alito obbligatorio per poter far ripartire il proprio veicolo.

L’alcolock, in poche parole, è un etilometro che dovrà essere installato da officine autorizzate (l’elenco dovrebbe essere presto disponibile sul Portale dell’automobilista) in modo che non possa essere manomesso. Se lo strumento rileva anche solo una goccia di etanolo nella circolazione sanguigna dell’automobilista già multato, quest’ultimo sarà costretto a tornare a casa a piedi, in autobus o approfittando delle varie iniziative proposte dai ristoratori già dall’anno scorso.

Dalla nota sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, leggiamo che “l’alcolock può essere installato su diverse categorie di veicoli adibiti al trasporto sia di persone che di merci” e che gli installatori autorizzati avranno un ruolo cruciale, in quanto dovranno “applicare un sigillo speciale per prevenire qualsiasi tentativo di manomissione”.

Il costo del giocattolino si aggira intorno ai 2.000 euro (escluse spese extra come la manutenzione o l’acquisto dei beccucci monouso) e sono chiari anche i periodi di obbligo di installazione: due anni per chi è stato sanzionato per tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; tre anni per chi ha superato anche questa soglia.