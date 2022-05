Samantha Cristoforetti: il menu del Birichin di Torino in onore dell’astronauta

di Luca Venturino 3 Maggio 2022

Houston, abbiamo un menu: l’appuntamento con la ‘Cena spaziale 2022’, format scientifico-culinario ideato da Maurizio Maschio, è previsto per mercoledì 4 maggio alle ore 20:30 al Birichin di Torino. L’evento, concepito come omaggio a Samantha Cristoforetti, decollata la scorsa settimana in qualità di specialista di missione alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, si declinerà come social dinner aperta al pubblico in cui gli ospiti potranno accomodarsi ai tavoli per assaporare un menu speciale ispirato ai misteri e alle meraviglie dello spazio.

Non temete, non significa che i piatti saranno pieni di nebulose e scie di comete (o, in altre parole, aria fritta), ma di portate concepite per richiamare nell’aspetto, nella scelta del nome o nella mise en place qualche caratteristica della Luna, di Marte o di altri corpi celesti. Così, mentre Maurizio Maschio si occuperà di condurre la chiacchierata con importanti esponenti del mondo spaziale, gli ospiti potranno rifarsi gli occhi (e il palato) con le creazioni di chef Nicola Batavia, che verranno accompagnate dai vini dell’azienda agricola Silvano Bolmida di Monforte d’Alba: si inizia con crudo di mazzancolle, sesamo nero, panna acida, olio di zucca e “Galassia Popcorn” di quinoa o uovo “Artemis” con nespole in salsa foie gras, su crema di patata affumicata. Segue poi il risotto “Samantha” agli asparagi, gambero, bufala e limone bruciato, ispirato proprio a partire dal bonus food (dove appare anche l’olio extravergine d’oliva) che l’astronauta ha portato con sé per il ritorno sulla Stazione Spaziale Internazionale; e poi ancora un manzo “52” ore. Confettura di cipolla rosso Marte e, infine, i dolci: agrume speziato, chantilly e Nuvole di meringa o cioccolato “Venus” sale e olio.

Tra gli ospiti presenti si segnalano Piero Bianucci, giornalista e autore del libro Pellegrini dell’universo.

L’uomo nello spazio tra esplorazione e turismo, Liliana Ravagnolo, responsabile in ALTEC della

definizione, sviluppo e certificazione del training per gli operatori di terra del Rover Operations Control

Center (ROCC), e Giulia Bassani, ingegnere aerospaziale, scrittrice e ricercatrice. Il prezzo della cena sarà di 90 euro; mentre per info e prenotazioni si può chiamare il numero 335 393819 o, alternativamente, scrivere all’indirizzo mail batavia@birichin.it.