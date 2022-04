Samantha Cristoforetti, l’ultimo menu prima del lancio è “un omaggio alla cucina italiana”

di Luca Venturino 22 Aprile 2022

Avete mai pensato a cosa mangereste prima di un viaggio nello spazio? Una pizza o, per essere ancora più classiconi, magari un piatto di pasta al pomodoro? O magari invece sareste così spaventati all’idea di essere scaraventati nel vuoto che riuscireste solamente a buttare giù un po’ di tè con qualche biscotto? Beh, per Samantha Cristoforetti non ci sono dubbi: l’ultimo menu che si gusterà sulla terra prima di volare il prossimo 23 aprile “sarà un omaggio alla cucina italiana”. Nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Nasa a cui ha partecipato con i colleghi, AstroSamantha ha raccontato ai giornalisti presenti cosa mangerà prima di volare nella capsula Crew Dragon della SpaceX.

“Ho scelto un risotto con salsiccia e funghi” ha spiegato “e poi involtini con scamorza e speck e purè come contorno. Il dolce è invece una torta di lime, in onore della Florida”. Da leccarsi i baffi. I suoi colleghi e compagni di viaggio (Jessica Watkins, Kjell Lindgren e Robert Hines, tutti americani) hanno invece optato per un pranzo a base di bistecche e aragoste accompagnate da purè di patate; un bel manicaretto che senza ombra di dubbio li accompagnerà anche quando si troveranno in orbita, dove i pasti sono decisamente meno gustosi e più ridotti.