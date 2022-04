Samantha Cristoforetti nello spazio a dieta con ketchup e maionese, ma niente briciole

di Manuela 28 Aprile 2022

Se ti stai chiedendo quale sia la dieta nello spazio di Samantha Cristoforetti, è presto detto: spazio a ketchup, maionese e cioccolato, mentre sono banditi i cibi che fanno briciole.

Oltre a portarsi dietro dell’olio extravergine d’oliva come bonus dell’astronauta, ecco che la dieta sulla ISS deve soddisfare non solo precisi requisiti per quanto riguarda i fabbisogni nutrizionali dell’equipaggio, ma anche determinate specifiche per quanto riguarda la formulazione del cibo in questione. Perché è un attimo sbriciolare con delle patatine o dei cracker sul computer di bordo, facendo andare tutto in tilt.

Prima di tutto, le calorie: la dieta di Samantha è sulle 1900 calorie al giorno, mentre per gli uomini si sale a 3000. Visto e considerato che nello spazio gusto e olfatto sono indeboliti, ecco che agli astronauti è permesso condire il cibo con ketchup e maionese (e questa volta anche con l’olio extravergine d’oliva).

Anche sale e pepe vanno bene, ma non i forma di granelli, bensì sotto forma liquida: questo per evitare che i granuli finiscano con l’intasare i computer o i condotti dell’aria (hai presente quando mangi sbriciolando sulla tastiera del computer e le briciole si infilano sotto i tasti impedendoti di usare la A e la barra spaziatrice? Ecco, immagina se succede una cosa del genere sulla ISS).

Sempre per questo motivo, sono vietati tutti i cibi che producono briciole (ok, allora vista la quantità di briciole che riesco a produrre anche con cibi che normalmente non le producono, per me lo spazio è vietatissimo). Quindi niente patatine, cracker o pane in orbita, mentre sono accettabili piadine e tortilla (e comunque io riesco a sbriciolare tranquillamente anche piadine e tortilla).

Per quanto riguarda le bevande, succhi di frutta, aranciate, tè e caffè sono concessi, ma solamente sotto forma di polvere da bere tramite una cannuccia (sono praticamente monoporzioni a cui bisogna aggiungere l’acqua).

Per addolcire la giornata, poi, sono ammessi frutta secca, cioccolato e anche M&Ms (senza i quali, pare, gli americani non salgono in orbita).