Sammontana lancia GreenGo, ghiacciolo verde al lime e spirulina per aiutare l’ambiente

Sammontana ha creato GreenGo, il ghiacciolo verde al gusto lime e spirulina per aiutare l’ambiente e la natura. Il tutto grazie alla collaborazione con Legambiente. Insieme, Sammontana e Legambiente, hanno ideato il progetto “Salviamo i ghiacciai delle Pale di San Martino”.

Andando più del dettaglio, l’azienda ha deciso di devolvere il ricavato delle vendite di questo verdissimo ghiacciolo per poter ripiantare e proteggere circa tre ettari di bosco facenti parte del Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino che è stato gravemente danneggiato dal ciclone Vaia nel 2018.

Da alcuni anni Sammontana è particolarmente attiva in progetti ambientali simili a questo. In questo caso specifico, per esempio, ha messo in campo delle operazioni di esbosco dei tronchi e delle ceppaie, per poi rinaturalizzare la zona piantumando nuovi alberi che andranno a sostituire quelli danneggiati.

Inoltre questo progetto farà parte del più ampio Trentino Tree Agreement che mira al recupero boschivo e a riparare i danni provocati dal ciclone Vaia, assorbendo gli eccessi di CO2 per evitare lo scioglimento dei ghiacciai del parco provocato dal surriscaldamento globale e dall’innalzamento delle temperature.

Adesso non ci resta che assaggiare questo ghiacciolo al gusto di lime e spirulina: come si sposeranno i due sapori?