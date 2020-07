San Diego: i birrifici storici uniti contro il covid con una nuova Double IPA

San Diego – “patria d’elezione” della birra artigianale americana – lancia un’iniziativa che non ha precedenti: una birra Double IPA nata dall’unione dei birrifici storici della città che vogliono fare fronte comune per affrontare l’emergenza covid-19 che ha messo in ginocchio l’industria della craft beer americana.

Tra le realtà partecipanti al progetto ci sono marchi storici come Stone, Port Brewing, Pizza Port, Modern Times, Alesmith. Si tratta di birrifici famosi soprattutto per le loro birre IPA e le Double IPA, come tra l’altro è la birra nata da questa speciale partnership.

Come si legge sulla pagina Facebook di Pizza Port Brewing Company, la birra nata dall’unione dei birrifici, la San Diego Brewers United Double IPA, è un prodotto da 8,5% di gradazione alcolica e un sapore di agrumi con note di mango, pesca e pompelmo dal retrogusto amaro persistente.