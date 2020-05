San Lorenzo: panificio aperto il 1 maggio nonostante il Coronavirus, multati clienti e titolari

A San Lorenzo è stato scoperto un panificio aperto il 1 maggio, in barba ai divieti anti Coronavirus. Per questo motivo sono stati multati sia i clienti che il titolare. Se vi state chiedendo perché si parli oggi di questa vicenda, il motivo è presto detto: l’operazione della Guardia di Finanza è stata resa pubblica solamente in data odierna.

Tutto è accaduto il 1 maggio a San Lorenzo, Palermo: un panificio continuava a lavorare il 1 maggio nonostante i divieti messi in campo per contrastare l’epidemia da Covid-19. Il panettiere stava tranquillamente vendendo il pane come se fosse una normale giornata di apertura quando è intervenuta la Guardia di Finanza.

I militari hanno segnalato che l’attività di vendita al pubblico continuava a essere esercitata nonostante un’apposita ordinanza regionale vietasse l’apertura nel giorno festivo a tutti gli esercizi commerciali. In realtà la vendita di generi alimentari era possibile in Sicilia il 1 maggio, ma solamente con consegna a domicilio, non in loco.

Per questo motivo sono stati multati in sequenza: