San Patrignano inaugura Squisito Food Lab, nuovo polo agroalimentare

di Manuela 1 Novembre 2021

La comunità di San Patrignano ha inaugurato un nuovo polo agroalimentare: si chiama Squisito Food Lab e comprende, nella medesima struttura, un caseificio, un forno e anche una norcineria.

Gli spazi destinati ai laboratori sono stati decisamente aumentati: la norcineria è passata da 200 mq a 700 mq, il caseificio da 400 mq a 900 mq e il forno da 350 mq a 700 mq. Oltre ad avere spazi più ampi, i ragazzi avranno a disposizione anche tecnologie e strumentazioni più moderne per poter migliorare la qualità dei prodotti. Non mancheranno poi maestri che verranno ad insegnare le moderne tecniche di produzione.

In questi tre laboratori attualmente lavorano 150 ragazzi, grazie anche al sostegno di Generali, della fondazione Pesenti e dell’Alexander Bodini Foundation. Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola San Patrignano, ha parlato di un sogno che si avvera.

Dopo tanto tempo, infatti, ha visto finalmente la luce un progetto che si rivela essere fondamentale non solo per la crescita dei loro ragazzi, ma anche per la sopravvivenza stessa della comunità.

La nuova struttura, infatti, permetterà alla comunità di poter accogliere e formare ancora più ragazzi. In base alle richieste di aiuto che arriveranno, potranno essere coinvolti fino a un massimo di 250 ragazzi, quindi 100 in più rispetto a quelli che attualmente lavorano nei tre laboratori.

Questo farà sì che, col tempo, si possa aumentare anche la produzione e la vendita dei prodotti (disponibili anche sull’apposito shop), contribuendo ad incrementare l’autosostentamento della comunità e continuando ad essere un punto fermo per i giovani che chiederanno aiuto. All’inaugurazione ha partecipato anche Letizia Moratti in quanto co-fondatrice della Fondazione San Patrignano.

Sempre a proposito di San Patrignano vi ricordiamo che Carlo Cracco produrrà un vino insieme alla comunità.