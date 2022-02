San Severino Marche: antiche tombe scoperte nel sito di un futuro supermercato

di Manuela 10 Febbraio 2022

A San Severino Marche, provincia di Macerata, nel sito dove avrebbe dovuto essere costruito un supermercato sono state trovate delle tombe antiche ricche di reperti archeologici.

Le tombe risalgono all’epoca romana. Fra la fine del 2021 e il gennaio 2022, un vaso complesso funerario composto da 14 tombe è stato scoperto lungo i bordi meridionali dell’attuale strada Provinciale 361 (all’epoca romana si chiamava Prolaquense e collegava la città di Nocera Umbra con Ancona).

Le tombe sono state tutte datate intorno al II secolo dopo Cristo. Parte di esse erano dedicate alla cremazione e parte all’inumazione, il che vuol dire che sono stati trovati anche teschi e ossa.

La ditta ArcheoLab di Macerata, sotto la guida di Tommaso Casci Ceccacci della Soprintendenza per le province di Ancona e Pesaro-Urbino, ha spiegato che lo stato di conservazione delle maggior parte dello scavo è sorprendentemente buono: i resti bruciati della pura, della lettiga funebre e dei feretri in legno sono perfetamente conservati.

Fra i materiali bruciati spiccano anche vasetti di vetro, sia integri che in frammenti, molti deformati dal calore. Altri oggetti rinvenuti sono stati un anello in bronzo, uno specchio in bronzo, monete, lucerne, aghi per le acconciature, aghi da cucito, steli da fuso, fuseruole, nonché coltelli e rasoi da uomo.