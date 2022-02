San Valentino: bene bollicine e cioccolato, meno le cene al ristorante

A San Valentino il must have per rendere speciale la serata più romantica dell'anno sarà cioccolato e bollicine.

di Luca Venturino 4 Febbraio 2022

È davvero San Valentino senza bollicine e cioccolato? No, o almeno non lo è per il 52% degli italiani: è quanto emerge da una ricerca di Amazon, che interpellato 1000 cittadini di Roma e Milano sulle loro abitudini e piani per la serata più romantica dell’anno.

Ben l’85% degli intervistati è d’accordo sul fatto che la cena di San Valentino è, di fatto, un momento speciale nel cammino di una coppia, e circa uno su tre ritiene che la location migliore per celebrare il proprio amore sia tra le mura domestiche, più intime e riservate del ristorante. Da segnalare anche che in molti hanno intenzione di adoperarsi ai fornelli per preparare qualcosa di speciale: il 31% degli innamorati inseriranno nel loro personalissimo menu una portata a base di pesce, il 22% di carni pregiate e il 20% opterà invece per primi piatti raffinati come risotto mantecato o pasta fresca. E il cin cin? Escludendo l’opzione bollicine la preferenza va alla freschezza del vino bianco (37%), seguito però a poca distanza dal fascino del rosso (29%). Il 17%, invece, ha intenzione di sperimentare abbinando cibo e cocktail.