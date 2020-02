San Valentino: da Burger King un Whopper gratis in cambio di una foto del tuo ex

Burger King sceglie di festeggiare San Valentino pensando più agli amori finiti che ai nuovi innamorati: in regalo un panino Whopper, infatti, a chi porterà la foto del proprio o della propria ex.

Una promozione attivata per il 14 febbraio nei Bruger King di New York City, Los Angeles, San Francisco e Boston che, per la data in cui normalmente il resto del mondo festeggia mano nella mano, possono decidere scambiare una foto dei loro innamorati di un tempo e portarsi a casa una “breakup box”, la speciale scatola della rottura in edizione limitata contenente un hamburger Whopper gratis.

Non solo foto: la promozione è valida anche per chi porta cimeli vari, simbolo delle relazioni che furono. Valgono infatti lettere, pupazzetti da innamorati e perfino un indumento specifico appartenuto all’ex amore della propria vita. La promozione sulla “breakup box” fa in realtà parte di una nuova partnership stipulata in America da Burger King con Warner Bros, per la promozione del nuovo film “Birsd of Prey” (nei cinema Usa dal 7 febbraio), che raconta la storia di Harley Quinn nella sua emancipazione post-rottura da The Joker.

[Fonte: Fox 8]