San Valentino da single: a Londra il ristorante per chi ama se stesso

Arriva a Londra, proprio in occasione di San Valentino, un ristorante per single innamorati di se stessi. Il Self-Love Restaurant “Two4One“ (così si chiamerà il ristorante) è una trovata pop up che sarà disponibile per due sole serate a febbraio, e che ha posto ai clienti una domanda curiosa: “Vuoi passare San Valentino guardando un riflesso del tuo viso?”. Perché la proposta romantica del ristorante è proprio questa: cenare mano nella mano con se stessi, da soli al tavolo, seduti di fronte a grandi specchi in modo che possano trascorrere il giorno di San Valentino apprezzandosi.

L’idea – lanciata dalla carta sconto britannica Tastecard, specializzata in sconti del 50% sui ristoranti – pare che sia nata dopo aver visto i risultati di un sondaggio fatto tra i residenti nel Regno Unito, dove uno su tre degli intervistati dichiarava di mangiare regolarmente da solo. In realtà, però, l’idea di Two4One è una solitudine solo apparente: poco prima dell’ultima portata della cena, infatti, gli specchi verranno sollevati per rivelare che un’altra persona è stata seduta di fronte a te per tutto il tempo. Ai due sconosciuti, poi, verrà data la possibilità di pagare il prezzo intero separatamente, o di dividere il conto per ottenere uno sconto speciale.

[Fonte: Food & Wine]