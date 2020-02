San Valentino: su instagram spopolano i bouquet di nuggets

Se volevate comprare alla vostra innamorata un mazzo di rose rosse, sappiate che siete terribilmente demodé: per questo San Valentino 2020 la vera tendenza è regalare un bouquet di nuggets, almeno secondo Instagram.

A far notare il curioso trend è Danilo Poggio, che come al solito racconta le curiosità enogastronomiche da tutto il mondo a Radio Deejay. E la curiosità in voga per San Valentino, in arrivo dagli Stati Uniti, pare sia proprio questa: regalare dei mazzi di fiori con in mezzo i bocconcini di pollo fritto. Le reazioni, almeno a giudicare dai commenti sui social, sembrano essere positive: “Perché la gente regala rose? Le rose sono forse commestibili?”, commenta un utente. “Trova qualcuno che ti guardi come io guardo il mio bouquet di nugget”, dice un’innamorata di fronte al suo inusuale regalo. Non si tratta di composizioni home made, bensì di veri e propri mazzi costruiti da professionisti del settore, che propongono (anche a caro prezzo) questi bouquet “edibili” per la festa degli innamorati.

Vere composizioni romantiche ed esteticamente curate, con i nuggets infilzati a mo’ di lecca lecca e avvolti da carte colorate. Più buoni delle rose, non c’è che dire, ma anche meno dietetici e – permetteteci di dirlo, noi che ancora siamo un po’ tradizionalisti – anche meno romantici.

[Fonte: Radio Deejay]