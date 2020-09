Sanpellegrino è l’acqua ufficiale dell’Atalanta: accordo per due stagioni

Atalanta e Sanpellegrino annunciano l’accordo di partnership che legherà i due brand per due stagioni sportive. S.Pellegrino diventa così l’acqua ufficiale dell’Atalanta Bergamasca Calcio.

I due storici marchi italiani riconosciuti a livello internazionale, per la prima volta insieme, sono accomunati dal profondo legame con il territorio bergamasco che ha dato loro i natali – si legge nel comunicato stampa -. Sanpellegrino e Atalanta si sono inoltre fatti ambasciatori della Bergamasca un po’ in tutto il mondo, conquistando un posto di primo piano nel settore dell’alta gastronomia e dello sport.

“Atalanta è orgogliosa ed entusiasta di annoverare tra i suoi partner Sanpellegrino, eccellenza non solo del territorio bergamasco. Sanpellegrino è uno straordinario brand conosciuto in tutto il mondo e questo accordo non può che essere per Atalanta un ulteriore importante momento di crescita e valorizzazione con un’icona mondiale” ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta B.C.

“Siamo entusiasti della partnership tra Sanpellegrino e Atalanta, due società che, apprezzate nel territorio d’origine, sono diventate anche icone di eccellenza nel mondo. Questa partnership vuole essere un ulteriore segnale tangibile della nostra presenza e vicinanza al territorio e non vediamo l’ora di poter celebrare insieme al club nerazzurro e ai tutti i tifosi che seguono con passione questo sport i prossimi traguardi dell’Atalanta” ha dichiarato Stefano Marini, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino.