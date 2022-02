Sanremo: ecco “Delivery”, la parodia di Brividi dei Panpers

di Luca Venturino 10 Febbraio 2022

Lo scenario lo conosciamo bene: frigo vuoto, stomaco che brontola, culo pesante. Le dita che, quasi da sole, aprono l’app di turno e ordinano un bel piatto caldo così da farci evitare di dover cucinare: questo lo scenario presentato dai Panpers, duo comico torinese, nella loro parodia della canzone vincitrice di Sanremo, Brividi. Il titolo? Beh, viste le premesse, non poteva che essere Delivery.

Il testo della canzone è divertente, vero, e in ogni strofa è presente l’ironia tagliente dei Panpers: buona parte del video, però, è dedicata a ritrarre la vita dei rider in una luce che oltre a divertire vorrebbe anche sensibilizzare e far meditare sul modo in cui vengono trattati. La canzone si conclude con un messaggio indirizzato proprio a loro: “Dedicato a tutti i rider che ogni giorno rischiano la vita per portarci un pasto caldo. Tutti i ricavi di questo video andranno devoluti all’Associazione Riders Italia”.