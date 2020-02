Sanremo: Ernst Knam dedica una limited edition alla musica italiana

Una limited edition di dieci cioccolatini ispirati alla musica italiana: ecco l’idea di Ernst Knam per omaggiare il festival di Sanremo. Un cioccolatino per ognuna delle sette note musicali e i simboli della chiave di violino, del bemolle e del diesis, per una scatola tutta musicale ideata dal maestro italiano del cioccolato.

Rosso (al lampone) il cioccolatino che rappresenta il Do, arancione (mandarino) per il Re, giallo (limone) per il Mi, verde (menta piperita) per il Fa, azzurro (caramello e sale Maldon) per il Sol, il La è viola (cassis), mentre il Si è marrone (latte e caffè). La composizione di dieci praline di colori, forme e gusti differenti si chiama “Kompilation” sarà in vendita durante i giorni del Festival presso la «Pasticceria Ernst Knam» di Milano e la «Pasticceria San Romolo» di Sanremo.

Proprio qui, tra l’altro, è anche esposta in questi giorni in vetrina la “Primavera”, una statua di cioccolato alta 163 cm ed e realizzata interamente a mano, utilizzando differenti tecniche e metodi di lavorazione, con 150 kg di cioccolato (sia bianco, sia al latte che fondente). Inoltre, sempre ispirato dal Festival di Sanremo (di cui evidentemente il maestro è un fan) Knam ha anche realizzato una gigantesca torta a tema Festival per il party di apertura di Radio Italia.

[Fonte: Riviera 24 | Foto: Facebook Ernst Knam]