Sardegna: albergo non trova donne che rifacciano i letti e pur di non chiudere apre anche ai maschi

In Sardegna un albergo non riesce a trovare donne che rifacciano i letti. Così il gestore, pur di non chiudere, propone una soluzione alternativa: anche i maschi possono candidarsi a questo ruolo.

di Manuela 10 Luglio 2022

All’inizio questa notizia potrebbe sembrare in linea con tante altre che si sentono in questo periodo: in Sardegna un albergo non riesce a trovare donne che rifacciano i letti. Ok, nulla di insolito, albergatori e ristoratori ormai ripetono a manetta il mantra del “Non troviamo personale”. Ma adesso arriva la svolta: visto che non trova donne ai piani, l’albergatore è costretto a ricorrere al piano d’emergenza, al piano B, anzi, che dico, al piano XY, quello che mai avrebbe pensato di pronunciare ad alta voce: anche i maschi potranno proporsi per rifare i letti.

“Inconcepibile”, avrebbe esclamato Vizzini! L’albergo in questione è l’Arbatax Park Resort: il titolare ha spiegato che non riesce a trovare dieci donne ai piani per poter aprire le 120 stanze di una delle strutture del resort, in particolare le Ville del Parco. Le stanze avrebbero dovuto essere attive da giugno, ma senza nessuna donna che rifaccia i letti non sa proprio come fare.

Giorgio Mazzella, il titolare del resort, ha spiegato di aver provato a cercare tramite tutti i canali, ma non gli riesce proprio di trovare donne ai piani. Per questo motivo è costretto a ricorrere alla soluzione finale ed estrema: permetterà anche ai maschi che lo vorranno di proporsi per questo lavoro. Ohibò, che idea geniale, ma come ha fatto a non pensarci prima? Anche i maschi hanno due mani e possono rifare un letto!

Il titolare del resort spiega che la situazione in cui si trova ha dell’incredibile: lui offre contratti nazionali, ha tenuto degli open day, ha contattato i centri dell’impiego, ha chiesto ad amici di telefonare a tutti quelli che conosceva per trovare delle donne ai piani, ma non ha trovato nessuno.

Così ha dovuto rivedere i suoi programmi iniziali e ha fatto la proposta indecente, quella che, ad onor del vero, ce la saremmo aspettata in pieno Medioevo: Mazzella adesso chiede se non ci sia qualche maschio disponibile a fare questo lavoro, anche se specifica, quasi scusandosi e giustificandosi, che questi sono compiti solitamente affidati alle donne. Perché è cosa nota e risaputa che quando nasci donna, nel corredo XX è già innato il dono di saper rifare i letti, dono a quanto pare mancante nel corredo XY.

Rassicuriamo tutti i papabili candidati che il fatto di rifare i letti non altererà in alcun modo la quantità di testosterone da loro prodotta. Sarebbe ora interessate sapere da questo albergatore quali siano gli altri compiti ad esclusivo appannaggio delle donne e quali quelli degli uomini, solo per tirare fuori dall’armadio cuffiette e grambiulini per essere pronti all’avvento del nuovo Medioevo 2.0.

[Crediti Foto – Flickr/Massimo Frasson]