Sardegna, continua la lotta alle cavallette: invasi oltre 30 mila ettari di campi

31 Maggio 2022

Le province di Nuoro e Oristano, nel cuore roccioso della Sardegna, continuano a essere divorate da una vera e propria invasione di cavallette. Stando agli ultimi rapporti gli sciami stavano banchettando con i raccolti di un’area di circa 25 mila ettari, mandando di fatto in fumo il frutto di mesi di lavoro e investimenti; e purtroppo pare che gli sforzi degli agricoltori e delle autorità locali non portino ad alcuna soluzione immediata – tanto che la stessa area invasa dagli sciami si è ampliata di altri cinquemila ettari in poco più di venti giorni.

Una situazione resa particolarmente più frustrante dalle denunce degli anni scorsi, evidentemente cadute su orecchie sorde: stando a quanto dichiarato dalla divisione locale della Coldiretti le richieste di una programmazione adeguata e atta alla lotta alle locuste risalgono addirittura al periodo pre-pandemico, e ora, a tre anni di distanza, gli agricoltori si trovano a fare i conti con sciami sempre più grandi e affamati senza avere gli strumenti necessari a contrastarli. L’emergenza diventa tanto più grave quando si considera che l’annata – al di là dell’invasione delle cavallette in corso – era già considerata non buona a causa delle difficoltà legate a maltempo e condizioni climatiche avverse: ora, però, la voracità degli sciami ha trasformato una situazione difficile in una potenziale catastrofe.