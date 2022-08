Sardegna, controlli nei bar e ristoranti del nord: trovati 24 lavoratori in nero

Gli agenti della Guardia di Finanza hanno scovato 24 lavoratori in nero in vari ristoranti e bar del nord della Sardegna.

di Luca Venturino 12 Agosto 2022

Giornate impegnative per gli agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari, che di fatto hanno passato le ultime settimana intensificando le attività di controllo finalizzate al contrasto del fenomeno del lavoro in nero, concentrando in particolare i propri sforzi verso le località interessate da una maggiore affluenza turistica. In questo contesto specifico, le ispezioni dei militari si sono dunque concentrate nei comuni e nei territori immediatamente limitrofi delle aree settentrionali della Sardegna – o più precisamente a Sassari, Olbia, Alghero, Tempio Pausania, Badesi, Palau e Santa Teresa Gallura -, e soprattutto nei confronti di attività economiche di ristorazione e bar.

Complessivamente le attività di controllo delle Fiamme Gialle hanno portato a scoprire ben 24 lavoratori in nero e a sanzionare 11 datori di lavoro per il loro utilizzo di manodopera irregolare: scendendo più nei particolare, durante gli accertamenti svolti all’interno di un ristorante di Santa Teresa Gallura sono stati scoperti cinque lavoratori tutti in nero, equivalenti a dire il vero al 100% della forza lavoro del locale in questione – una negligenza che, oltre alle sanzioni del caso, è costata all’attività commerciale la chiusura. In un altro ristorante della stessa località turistica, invece, è stata rilevata la presenza di tre lavoratori in nero su 9 presenti, spingendo gli ispettori ad avanzare anche in questo caso la proposta di sospensione dell’attività; mentre in un bar nel centro di Tempio Pausania sono stati trovati lo stesso numero di lavoratori irregolari. Gli ultimi in due, infine, sono stati individuati a Badesi.