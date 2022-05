Sardegna, i Consorzi del Pecorino erogano 200 mila euro per rimediare ai danni degli incendi

di Luca Venturino 11 Maggio 2022

Più di 200 mila euro in ristori e aiuti per le 121 aziende che, durante la scorsa estate, hanno subito più danni dall’imperversare degli incendi in Sardegna. Questa la misura escogitata dal Comitato Emergenze, un organo nato dalla collaborazione dei tre consorzi dei formaggi DOP dell’isola: il Consorzio del Pecorino Romano, il Consorzio del Pecorino Sardo e il Consorzio del Fiore Sardo.

Si tratta, più precisamente, di un’istituzione nata in seguito alla creazione di un Fondo di solidarietà permanente atto all’erogazione di aiuti e sostegni agli allevatori in caso di necessità (come gli incendi, per l’appunto): al fine di gestire i fondi nel modo più efficiente, soddisfacendo le necessità dei pastori più bisognosi, i Consorzi di cui sopra hanno dunque deciso di unire le forze e costituire il Comitato Emergenze. Quest’ultimo, reso operativo da subito, ha raccolto in primis le donazioni da parte di aziende e privati, il contribuito delle tre DOP sarde e le generose donazioni dei consorzi di tanti altri formaggi italiani, segno di grande solidarietà intersettoriale, e ha proceduto a erogare un totale di somme in grado di coprire circa il 10% dei danni complessivi.

“Nessuno è rimasto senza ristori da parte nostra” ha commentato il presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano, Gianni Maoddi. “È stata una scelta precisa voler dare un segnale e un aiuto concreto a tutti quelli che si sono rivolti a noi. E parliamo degli allevatori di tutta la Sardegna, danneggiati dagli incendi dell’estate scorsa. Siamo vicini al mondo dei pastori, siamo a loro complementari, e consapevoli dei problemi che affrontano ogni giorno. Il Fondo è un modo per dire che noi ci siamo, che gli siamo accanto concretamente e che continueremo a esserlo anche in futuro, con il comune obiettivo di tutelare e far crescere il comparto di cui, tutti insieme, facciamo parte”.