Sardegna, pesca da record al largo di Punta Scorno: catturato un totano da 9 kg

di Luca Venturino 10 Maggio 2022

Due pescatori sportivi hanno catturato un enorme totano dal peso di circa 9 kg al largo di Punta Scorno, nel nord della Sardegna: il pesce è stato tirato su a circa seicento metri dal fondale utilizzando una canna da pesca con mulinello elettrico. Mario Fois e Walter Pani – questi i nomi dei pescatori – hanno spiegato di aver scoperto che la zona in questione è frequentata dai molluschi in questione dopo che questi ultimi attaccavano regolarmente le esche normalmente utilizzate dai due per cercare di catturare il pesce spada.

“A quel punto abbiamo deciso di orientarci su tecniche di pesca diverse, ovvero quelle per catturare i totani” hanno aggiunto i due “e dopo qualche tempo e tanta pazienza siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che avevamo prefissato”. Si potrebbe dire che l’obiettivo in questione è stato raggiunto e perfino superato: oltre a un peso da record, infatti, il totano pescato supera perfino il metro di altezza. Chissà che in futuro non riescano a catturare degli esemplari ancora più notevoli? Armati di anni di esperienza nel mondo della pesca e, forse in maniera ancora più importante, della conoscenza del punto esatte del fondale in cui questi animali sono soliti stazionare, le probabilità sono decisamente a loro favore.