Sardegna, trova i ladri nel suo bar e li allontana a colpi di fucile

di Luca Venturino 24 Maggio 2022

Erano le quattro del mattino quando il proprietario di un bar di Bassacutena, nella Sardegna nord-orientale, venne allertato (anche se forse strappato dal suo sonno sarebbe più adatto) dallo squillo dell’allarme del suo locale. A peggiorare la situazione va sottolineato che non si trattava della prima volta: il titolare, un uomo di 69 anni, aveva già subito numerosi furti, ed è quindi sceso dal letto determinato a fare in modo che questa volta fosse l’ultima. Armato di fucile, così, si è recato nel suo bar dove ha trovato un gruppo di ladri.

I malviventi hanno preso a minacciare l’anziano con un piede di porco, intimandogli di andarsene, ma il titolare non ha esitato ad aprire il fuoco. Dei tre banditi due, evidentemente spaventati dal degenerare della situazione, sono riusciti a scappare e far perdere le tracce, mentre il terzo è rimasto ferito dal colpo di fucile: quest’ultimo, un ragazzo di 33 anni, è stato raggiunto quanto prima dal personale medico del 118 che ha disposto il suo trasferimento all’ospedale di Tempio Pausania. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Gli agenti delle forze dell’ordine, nel frattempo, si sono messi al lavoro per vagliare la testimonianza del titolare del bar in questione e per tentare di risalire agli altri due complici del tentato furto che, come abbiamo accennato, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.