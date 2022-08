Sassari, cade da una scogliera durante una sessione di pesca: deceduto il musicista Sandro Corsi

di Luca Venturino 18 Agosto 2022

Sandro Corsi, musicista originario di Gioia del Colle, è mancato all’età di 74 anni dopo essere caduto da una scogliera mentre si trovava in vacanza a Stintino, in provincia di Sassari. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l’artista si era arrampicato sugli scogli per pescare quando, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto: nonostante le autorità sanitarie locali siano accorse tempestivamente sul luogo, per Corsi non c’è purtroppo stato nulla da fare, e il personale medico non ha potuto fare altro che appurare il decesso a causa delle ferite riportate.

Come abbiamo accennato, pare che il musicista pugliese avesse intenzione di passare il pomeriggio di vacanza immerso nella solitudine, e aveva adocchiato la scogliera in questione come punto da cui pescare: il suo corpo è stato recuperato dagli agenti delle forze dell’ordine accorse sul posto in modo che da potergli assicurare una degna sepoltura, mentre le autorità governative locali hanno ritenuto opportuno disporre l’interdizione dell’accesso alla zona al pubblico in modo da permettere ai militari dell’Arma di svolgere le operazioni di accertamento in tutta calma. Al momento, come accennato, l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente causato da un malore.

Amato e rispettato nel suo ambiente, la sua famiglia è stata raggiunta da innumerevoli messaggi di cordoglio e solidarietà, scritti da colleghi e fan: “Riposa in pace, grande bluesman” si legge tra i commenti lasciati da amici, conoscenti ed estimatori sulle pagine social del chitarrista.