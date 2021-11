Sassari, circolo svolgeva attività da ristorante: multa di 5 mila euro

di Luca Venturino 4 Novembre 2021

Le forze dell’ordine di Sassari hanno individuato un circolo che, in barba alle norme che regolano questo tipo di locali, operava come un normale ristorante servendo i clienti a prescindere dal fatto che questi fossero soci o meno.

Al momento del controllo degli agenti del Comando di via Carlo Felice all’interno del locale c’erano circa una quarantina di avventori, ma in seguito agli accertamenti del caso è emerso che solamente alcuni avevano la tessera che li distingueva come clienti del circolo. Niente se e niente ma: un circolo, in quanto tale, è tenuto a servire esclusivamente i clienti che presentano la tessera, e se vogliono allargare il numero di consumatori devono di conseguenza obbligarli a eseguire il tesseramento. Per il mancato rispetto delle norme, la Polizia locale ha dunque multato il locale con una sanzione da 5 mila euro – cifra prevista dalla legge regionale in materia.